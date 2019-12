Alberto Cormillot habló del sexo con su esposa y las ganas de ser papá

Para el amor no hay edad, dicen, aunque a la hora de concretarse muchas veces la sociedad tiene a juzgar a las parejas que se llevan muchos años. Es el caso del doctor Alberto Cormillot, quien el pasado fin de semana pasó por el altar con Estefanía Pasquini de 33 años. Desde las redes sociales, no tardaron en criticar la unión y poner en duda el amor que hay entre ellos. Lejos de hacer problemas, el nutricionista se refirió a los dichos.

"Cuando me preguntan por qué me casé yo repregunto ¿y vos?. En realidad, no hay nada diferente a otras parejas en nuestra decisión. Hay amor y eso es lo que importa", aseguró en diálogo con LAM.

Cuando le preguntaron por la intimidad de la pareja y la posibilidad de volver a ser padre, Alberto sostuvo: "Del sexo no voy a hablar porque si fuera alguien que no tiene posibilidad de tenerlo por la edad, mi orgullo no me permitiría decirlo. Y si te digo que está todo perfecto, no me van a creer... los dejo con la intriga. Estefanía lo hablará con sus amigas y yo, con mi psicólogo", dijo entre risas.

Y agregó: "El tema de los hijos está hablado, claro. Los dos pensamos que si viene, sería una gran idea. Una linda posibilidad", cerró