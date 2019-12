VIDEO | El desgarrador testimonio de Carmen Barbieri tras la muerte de Santiago Bal

Después de permanecer internado por casi un mes, Santiago Bal finalmente falleció esta tarde a los 83 años. Padecía una grave infección pulmonar por la que debieron inducirlo al coma. Tras la partida Carmen Barbieri, uno de sus grandes pilares, dio su testimonio en comunicación con Intrusos. La capocómica estaba camino al estudio cuando recibió un mensaje de su hijo, Federico Bal con la terrible noticia.

"Yo ayer estuve con él hasta las 7 de la tarde. Terminé el programa de Mirtha y me fui para allá. Ahora Santiago me dejó para siempre", comenzó Barbieri visiblemente conmocionada por la muerte de su ex marido. "No había nadie. Me llamó Fede y me dijo que vaya urgente para allá porque había muerto su papá", detalló con la voz entrecortada.

"Estoy peinada y maquillada para un programa. No me arreglé para él. Quisiera haber estado arreglada para él", dijo Carmen, quién luego sumó: "Las discusiones con Santiago son anécdotas para un libro que escriba en un futuro", sostuvo sobre el tipo de relación que tuvieron luego de haberse separado y dejando en claro que el amor que sentía por él estaba intacto.

"Yo sabía que se iba a morir pero el quería vivir. El cuerpo ya no le respondía. Yo me di cuenta que me escuchaba porque vi alrederor de las máquinas como le funcionaba el corazón. El escuchó todo lo que le dijeron sus hijos. La partida de Santiago sirvió para que sus hijos se unan", reflexionó Carmen Barbieri.

"Creo que se fue en paz. Él fue el gran amor de mi vida, estuvimos 26 años juntos. Saldó las cuentas, pidió perdón...hoy se fue en paz, sabiendo que lo amo", finalizó Barbieri.