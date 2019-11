Alejandro Fantino no tendrá más su programa en Radio La Red

En las últimas horas se supo que las autoridades de Radio La Red están haciendo cambios drásticos en su programación de cara al 2020. Pero lo que más llamó la atención es que Alejandro Fantino, una de las estrellas de la radio, fue desvinculado y su programa 'Fantino 910', uno de los programas más escuchados de la emisora, fue levantado.

Emanuel Respighi dio la primicia que luego se replicó en otros medios al tiempo que agregó que Eduardo Feinmann corrió la misma suerte. Eso sí: marcó una diferencia clara en cuanto a los motivos de desvinculación de cada uno.

Al parecer, Alejandro habría recibido una propuesta de otro lugar y al ver que no había posibilidad de negociar mejores condiciones con sus jefes actuales, acordó su salida. Pero Feinmann habría sido dado de baja por las autoridades del grupo sin negociación, aunque según contó Respighi "nada tiene que ver con su marcada posición política".

Por su parte el conductor rompió el silencio y habló sobre la penosa situación: "Nadie me echó, me voy en buenas términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene", cierra.

"Para que no me vaya, la radio me ofrece, y está buenísimo, quedarme haciendo algunas cosas en el canal de YouTube. La Red es mi casa. El programa termina con un share de 16 o 17 puntos. Muy alto. Y está ternado para el Martín Fierro como mejor programa", explicó el conductor en el portal Exitoina.

"Yo firmé con una cadena internacional de deportes hace unos meses, y eso me exige que el año que viene tenga un programa más del que tengo con Animales Sueltos a diario. O sea, mi tiempo de radio se lo doy a un programa de televisión diario. No podía hacer dos horas de radio, una hora y media de televisión y otra hora y media de tele a la noche", explica uno de los referentes de América, y que ya comenzó también a trabajar en ESPN.