FOTOS | Amalia Granata celebró el cumpleaños de su hija, Uma con un recorrido de su vida

El 23 de abril no es una fecha más en la vida de Amalia Granata, ya que hace 12 años se convirtió en madre de Uma, fruto de su relación con Cristian Fabbiani y en el día del aniversario del nacimiento de su heredera (también es madre de Roque, junto a su pareja, Leo Squarzon) la diputada provincial por Santa Fe, realizó un emotivo posteo con sus 10 fotos preferidas junto a su heredera.

"Hace muchos años una señora en rumano me dijo que estabas en mi vientre.Y fue ahí cuando decidiste que mi vida sea plena, me diste luz y paz, me trajiste fuerza para enfrentar las adversidades que te pone la vida sin importar lo que el mundo diga solo vos y yo siempre vos y yo unidas por un amor que no tiene explicación porque es natural, sano y noble como sos vos. Que te amo mucho es una obviedad y que te deseo sólo cosas lindas también pero no quiero dejar nunca de decírtelo Te amo. felices 12 años Uma", escribió ella en su cuenta de Instagram.

Consultada por CARAS Digital sobre cómo pasó el cumpleaños, Amalia atendió a este protal y contó que el feliz cumpleaños se lo cantaron a las 00 del 23, o sea el miércoles por la noche ya que ella este jueves debía viajar a Santa Fe a sesionar. "Cantamos todos en familia y Uma sopló las velitas y pidió sus tres deseos, cada cumple de ella es algo muy emocionante para mí. ¿Si hubo torta? Claro que sí, le preparé una chocotorta que me salió 10 puntos", reveló la funcionaria y periodista.