Andrea Rincón se sinceró como nunca antes sobre su batalla contra un trastorno mental y los desafíos que debió enfrentar a lo largo de su vida. Fue en el programa de Mariana Fabbiani donde recopilaron detalles de los dichos de la actriz durante una entrevista con Verónica Lozano.

Rincón reveló que su lucha no comenzó con el consumo de drogas, como muchos podrían asumir, sino que se remonta a su infancia, donde enfrentó repetidos intentos de suicidio.

"Lo que me pasaba a mí era que no me gustaba el mundo", confesó. Sin embargo, a través del tiempo, Andrea ha encontrado una nueva perspectiva y fuerza interior para enfrentar sus demonios.

Cómo vive hoy Andrea Rincón con su trastorno

"Hoy estoy pudiendo vivir una vida normal", compartió la actriz. "Algo cambió en mí, empecé a darme cuenta que ahí estaba la verdad. Cambié cuando empecé a dar, a entender que al mundo uno solo no lo va a cambiar. Empecé a sentirme bien, satisfecha. Estaba haciendo algo para cambiar a ese mundo".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Andrea reveló el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, que le fue detectado por su terapeuta durante una de sus internaciones psiquiátricas. "Laburamos mucho para la evolución y ella fue la que me detectó el trastorno límite de personalidad. Me hizo tratamientos y la tuve que remar en la arena y en dulce de leche. Por eso fui adquiriendo un montón de herramientas, que me fueron facilitando vivir", explicó Rincón.

