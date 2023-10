La tristeza de Andrea Rincón, en medio del conflicto con Belén Francese: ''Tenía ganas de llorar''

Andrea Rincón y Belén Francese se encuentran enfrentadas. Ambas mujeres protagonizaron una fuerte discusión en PH: Podemos Hablar, que aún no sale al aire pero que se podrá ver muy pronto. Sin embargo, algunas imágenes ya salieron sobre el intercambio acalorado que tuvieron.

Durante la última grabación del ciclo de Telefe y que es conducido por Andy Kusnetzoff, las modelos discutieron en vivo, cuando Belén le consultó a Andrea si se acordaba lo que había pasado entre ambas durante una fiesta que organizó Moria Casán.

El conflicto empezó cuando la rubia le planteó a la morocha que en aquel festejo tuvo intenciones de besarla cuando se había acercado. Ante esto, Rincón reaccionó de muy mala manera, se enojó y la trató de mentirosa: “Perdón, yo te lo quiero decir, pero esto que hiciste recién a mí no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Querer decir que yo me insinué, no fue”, expresó.

Acto seguido, Francese se defendió y Andrea continuó, manteniéndose firme: “Sabés que no fue así, había más gente. Lo estás inventando para generar que mañana salir en los medios, eso no se hace, lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco. porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, manifiesta la actriz en el fragmento que salió a la luz y que Intrusos intentó reconstruir.

La angustia de Andrea Rincón

Luego de que el escándalo estallara, Socios del Espectáculo fue a buscar la palabra de Rincón y se mostró angustiada ante la situación, cuando la cronista le consultó por qué se distorsiono la situación: . “Porque creo que quiso hacer esto. Ella dice, ¿lo puedo contar? Digo, contá lo que quieras. Fue mi antigua vida. Para que se den una idea, no dormí. Es verdad, hubo consumo en esa fiesta porque la verdad que nos la pegamos todos”, lanzó.

Después, la movilera de Socios dijo que se había enojado ante el comentario de su colega: “Fue porque no pensé que iban a inventar esto. Todo el mundo sabe lo que pasó con mi vida. Yo pensé que ella iba a hablar de cosas que le pasaron a ella esa noche”, expresó.

Finalmente, Andrea Rincón sostuvo: “Abría la boca y tenía ganas de llorar. No podía salir de ese lugar. Me angustió la mentira. Ella dijo una cosa que es muy grave, que bajo su vulnerabilidad le dije ‘pobrecita’ y le quise entrar. Si fuera un hombre, ¿qué lugar ocuparía?”, concluyó, visiblemente molesta y triste.

D.M