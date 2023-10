Andrea Rincón y Belén Francese tuvieron un polémico cruce durante la grabación de PH Podemos Hablar. La actriz redobló la apuesta, volvió hablar del picante ida y vuelta y también apuntó directo a Yanina Latorre.

La actriz fue entrevistada por Alejandro Castelo donde se descargó por los dichos que tuvieron en LAM sobre la anécdota que desató el caos con la vedete en PH. Al mismo tiempo, desmintió todo lo que dijo Ángel de Brito y contó su verdad.

Al mismo tiempo, desmintió una y otra vez que ella nunca se le insinuó a Belén Francese: “Me pareció algo horrible, que quiso elevarse ella a costa mía. Ir hablar de esto, que yo me quise levantar a este dinosaurio que no existe. No sé quién es”, sostuvo Andrea Rincón.

Andrea Rincón contra Yanina Latorre

Después de hacer su descargo por la pelea con Belén Francese, y de contar que padece de trastorno límite de personalidad, siguió con Yanina Latorre. “Hacete cargo de lo que dijiste, porque no es verdad. Eso se lo voy a decir a Yanina, fue por todos lados diciendo que yo le di el juego para que cuente una anécdota y no”, arrojó la actriz.

Antes de finalizar, agregó: “No es verdad. No voy a permitir que se mienta”, cerró Andrea Rincón quien estuvo a punto de quebrar en llanto.

J.M