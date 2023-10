Belén Francese y Andrea Rincón se fundieron en una pelea en medio de un grabado de Podemos Hablar. En una de las consignas, la actriz contó algo que a la ex Gran Hermano no le gustó nada. La presentadora de televisión se confesó en LAM y arremetió contra su colega.

Luego de que se revelará que las actrices habían tenido un entredicho en la grabación del programa que conduce Andy Kusnetzoff, las protagonistas hablaron al respecto. Los noteros de LAM fueron a buscar a Belén y la presentadora no se calló nada.

"Fui con la mejor de las ondas, dude porque medio que te desnudas ahí. Me pidieron que cuente una anécdota de una noche, dije que bueno porque está Andrea. Me acuerdo de esa anécdota, me cag... de risa, bueno cuento esto y le pregunto, me dice que sí... Se acordaba situaciones", comenzó la actriz.

"Pasa 20 minutos de programa y comienza. 'Porque vos, eso no se hace'. Yo quede descolocada. Eso fue subiendo, parecía que me vino un tren de frente", agregó Francese sobre lo que pasó durante la grabación del programa de Telefe. "Todos estaban descolocados. Cortaron la grabación porque se fue al pasto", agregó la actriz.

"Se hace la cool, la bautizada. Sigue siendo la misma de siempre... Soy respetuosa, pregunto antes. Porque no tengo mala leche, todo lo contrario. Dije esta mina es una zorr.., bueno mil conjeturas puedo sacar. Se hizo la víctima, fueron a abrazarla todas y yo quede ahí como la villana", atacó la presentadora.

"Me decían que le pida disculpa, por eso tuve una reunión acá donde se disculparon", acotó Belén Francese sobre el enfrentamiento con Andrea Rincón. Cuando el notero le mencionó las obras que hizo la actriz, la presentadora atacó furiosa: "Pero actriz de qué?".

