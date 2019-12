La fuerte respuesta de Flavio Mendoza a Gasalla: "Resentido"

Flavio Mendoza salió al cruce después de la polémica frase que Antonio Gasalla dijo en Los ángeles de la mañana.

El prestigioso actor habló de su polémica con el bailarín y explicó por qué se bajó de la obra del coreógrafo. "Yo no me bajé de la obra de Flavio", aclaró.

“Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”, añadió.

Al escuchar esta frase, De Brito no dejó pasar y disparó: "Flavio fue papá no compró un nene" a lo que Antonio siguió: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.

Al escuchar esta frase, Flavio disparó contra el actor en su cuenta de Twitter y fue lapidario. "Cómo no le parar bien el carro a este viejo mala leche y resentido @AngeldebritoOk pobre tipo muchos años de artista pero muchos más de mala gente", disparó.

Cómo no le parar bien el carro a este viejo mala leche y resentido @AngeldebritoOk pobre tipo muchos años de artista pero muchos más de mala gente — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) December 12, 2019