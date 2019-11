Antonio Ríos habló sobre cómo es el vínculo con sus 19 hijos

El cantante tropical Antonio Ríos reveló parte de su increíble historia familiar. El músico tiene 19 hijos (11 mujeres y 8 varones) con cinco mujeres diferentes.

El cantante reconoció que es difícil poder estar presente para todos y que hasta se olvida algunos cumpleaños a veces. “Hay veces que me olvido del cumpleaños de alguno y otro me dice ‘papá, mirá que mañana es el cumple de fulano’”, dijo en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, y añadió: “A veces cuando me peleo con mis hijas sufro mucho. Hay algunas chicas que son bastante bravas”.

“¿Sos un padre presente?”le preguntó Andy y, con total franqueza, respondió: “Y, soy presente y ausente. Pero cuando estoy presente, las mimo siempre a todas. No hago diferencia con nadie. La mayor tiene 41 y la menor 17”.

