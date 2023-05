Aseguran que Jorge Rial no estaba solo cuando fue internado en Colombia: "Se encontraba con una señorita"

Jorge Rial tiene en vilo a todos luego de que se descompensara en Bogotá tras sufrir un problema cardíaco por el cual terminó internado.

En medio de las actualizaciones sobre su salud, en el programa "A la Barbarossa" revelaron que el periodista no se encontraba solo en su viaje a Colombia y aseguraron que tendría una nueva pareja.

En diálogo con Luis Ventura, Georgina Barbarossa y todo su equipo analizaron la situación de Rial. “¿Con quién estaba, Ventu?”, fue la pregunta de la conductora, y el periodista y examigo de Jorge contestó con cierta cautela: “No sé, estaba con una persona que se comunicó con las hijas”, aseguró.

En ese momento, Analía Franchín y Lio Pecoraro dieron detalles sobre la nueva situación sentimental del periodista. “Chicos, no está mal decir que tiene una novia, sino parece que estamos diciendo que está con Bin Laden. Estaba con una señorita. No pasa nada”, lanzó la panelista, un poco enojada por la cautela que se manejaba sobre el asunto.

“Hace bastante tiempo se dice que Jorge está saliendo con una persona que es colombiana. Está en todo su derecho porque está divorciado”, contó luego Pecoraro.

“Yo no quiero meterme ahí porque no sé. Sé que había otra persona”, sumó por último Ventura, pero aún reticente a dar detalles sobre la vida sentimental de Rial.

Cómo sigue la salud de Jorge Rial

En medio de su hospitalización, Guillermo Capuya, el médico del periodista, dialogó con C5N y declaró que Jorge Rial “se está despertando” del coma inducido en el que se encontraba y “sus parámetros mejoraron”.

En esa misma línea, el profesional agregó “Han mejorado los parámetros. Ahora hay que esperar y ver la evolución, pero todo parece indicar que las cosas van para mejor”, dijo Capuya en declaraciones al canal C5N antes de viajar hacia Colombia donde el conductor radial y televisivo se encontraba de vacaciones cuando empezó a sentir un dolor en el pecho.

“En el momento me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria que me dijo que lo estaban llevando a Hemodinamia. Cuando salió de ahí, que tardó una o dos horas, me dijeron que tenía estrechez en una arteria coronaria”, relató Capuya sobre Jorge Rial.

"Los doctores le colocaron un stent y lo sedaron, aunque el último parte indicó que “se está despertando y está reconociendo a la gente”, agregó el especialista,

VO