La salud de Jorge Rial sacude a los medios de comunicación en las ultimas horas. El periodista fue internado de urgencia en Bogotá, Colombia, tras sufrir una descompensación cardíaca. Allí fue atendido por profesionales de la salud quienes lo asistieron en todo momento. En las últimas horas, su médico personal, Guillermo Capuya, habló y llevó tranquilidad a los medios.

Qué dijo Guillermo Capuya, el médico de Jorge Rial

Guillermo Capuya dialogó con C5N y declaró que Jorge Rial “se está despertando” del coma inducido en el que se encontraba y “sus parámetros mejoraron”. En esa misma línea, el profesional agregó “Han mejorado los parámetros. Ahora hay que esperar y ver la evolución, pero todo parece indicar que las cosas van para mejor”, dijo Capuya en declaraciones al canal C5N antes de viajar hacia Colombia donde el conductor radial y televisivo se encontraba de vacaciones cuando empezó a sentir un dolor en el pecho.

Así es la clínica en la que se encuentra internado Jorge Rial

“En el momento me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria que me dijo que lo estaban llevando a Hemodinamia. Cuando salió de ahí, que tardó una o dos horas, me dijeron que tenía estrechez en una arteria coronaria”, relató Capuya sobre Jorge Rial.

Los doctores le colocaron un stent y lo sedaron, aunque el último parte indicó que “se está despertando y está reconociendo a la gente”, agregó.

Qué le pasó a Jorge Rial

La primicia la dio Ángel de Brito en su cuenta de Twitter donde detalló cómo evoluciona. "Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia. Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario", dijo el periodista en la red social y fue ampliando la información.

Clínica del Country, Bogotá, Colombia

"Lamentablemente, Jorge tiene antecedentes cardíacos como es de público conocimiento. Sus hijas estuvieron intentando viajar en estas horas. Ya lo consiguieron", dijo Ángel de Brito a la vez que compartió imágenes de Rocío y Morena Rial embarcando en el aeropuerto.

cs.