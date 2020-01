Belu Lucius hizo un pícaro comentario sobre el robo a Cinthia Fernández y la mataron en las redes

Cinthia Fernández hizo un descargo público en redes sociales y denunció el robo de su billetera cuando salía de un conocido supermercado. Entre lágrimas, la morocha confesó que le sustrajeron los ahorros en dólares y pidió desesperadamente a quienes se llevaron su bolso que devuelvan el dinero.

Lo cierto es que fue Ángel de Brito uno de los primeros que compartió la petición de la morocha en su Twitter. "Le robaron los ahorros a @cinthifernandez si alguien vio algo o puede ayudarla. Comuníquense con @LosAngeles_ok" escribió el periodista y fue Belu Lucius quien le contestó enseguida.

"Venite a Día", dijo la influencer y sus seguidores estallaron. "Me pareció un comentario de m..", "te aviso que si no gritaras en los videos no serías nadie", "Ojalá nunca te pase", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la red social.

Venite a Dia! — Belu Lucius (@BeluLucius) January 6, 2020

Luego, Belu hizo su descargo y disparó: "Ni yo me burlé ni a ella le robaron no hagan drama-show"

Ni yo me burlé ni a ella le robaron 🤣🤦🏻‍♀️ no hagan drama-show https://t.co/1kta7PPnDL — Belu Lucius (@BeluLucius) January 6, 2020