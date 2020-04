El desgarrador relato de Benito Fernández en medio de la pandemia

Es un duro momento para el mundo y por supuesto también para la Argentina, no sólo por el avance del Coronavirus sino por la cuarentena obligatoria que no sólo impide la circulación de la población (en su mayoría) sino la no apertura de negocios y Pymes y como a muchos argentinos esta medida le genera una gran angustia a Benito Fernández. El diseñador brindó una nota a "Informados de Todo", el programa de Guillermo Andino por America TV y habló de su desesperante situación.

“Estoy un poco angustiado. Me parece que se están tomando muy buenas medidas en cuanto a la salud, pero las Pymes estamos cansadas de que nos boludeen. La imagen del Presidente y de Horacio Rodríguez Larreta son muy buenas. ¡Pero que atiendan a las Pymes! Vamos a pedir los préstamos y no los dan. Dijeron que habían sacado a los bancos las retenciones para que tuvieran plata y no sabemos a quién se la van a dar… ¡A las Pymes se las tienen que dar!”, disparó y se refirió a su difícil situación personal.

“Este pedido no es político ni personal. Tengo empleados, 33 multimarcas en el interior y 2 locales en Capital Federal donde vendo mi ropa. Las ventas me cayeron el ciento por ciento, cero ingreso. Ni hablar del Conurbano, que está incendiado. Estoy loco”, aseguró.