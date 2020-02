OVO Nightclub se encenderá de la mano de Bob Sinclar

"Pasarla bien" será la premisa para las miles de personas que se congregarán el próximo 22 de febrero en OVO Nightclub para disfrutar de la gran fiesta electrónica que tendrá en las bandejas al Dj y productor francés Bob Sinclar. Allí hará bailar a quienes se acerquen a la disco de Enjoy Conrad para vibrar con su increíble presentación live.

Durante su estadía en Punta del Este, Sinclar, creador de éxitos mundiales como ''Love Generation'' y ''World, Hold On'', se hospedará en Enjoy Conrad y disfrutará a pleno de las instalaciones del resort, en especial del club de playa OVO Beach.

Previo a su paso por las costas esteñas, en exclusiva, el dj habló de su inminente llegada a OVO Nightclub.

1- ¿Qué se siente estar frente a miles y miles de personas que vibran con tu música?

No hay mejor sentimiento que ver que le das alegría y felicidad a las personas, ver que llegas durante unas horas para hacerles olvidar todos sus problemas.

2- ¿Recordás alguna fiesta específica donde todo salió mal y que haya sido el puntapié para perfeccionarte?

Cuando comencé a "pinchar", muchas fiestas estaban mal porque no siempre era profesional en ese momento. Esto empujó a los agentes y gerentes de artistas a ser más estrictos con los organizadores de fiestas. Siempre probamos nuestra nueva música durante las fiestas que tocamos y, según la reacción de la gente, la perfeccionamos para obtener el mejor resultado.

3- En tu opinión, ¿los recursos digitales han ayudado a empoderar a nuevos artistas o bastardean la profesión y hacen que cualquiera que toque música se llame a sí mismo dj?

Sí, pero al final solo lo que es de calidad, auténtico y real tendrá resultados a largo plazo... porque los clubbers no son estúpidos. Puedes engañar a mil personas, pero no mil veces veces a la misma gente.



4- ¿Crees que la generación que vino es la "generación de amor" a la que te referís en la canción que disparó tu carrera en todo el mundo? o ¿percibís más y más violencia?

De hecho, hay mucha más violencia, pero por otro lado también están las mentes que se están abriendo con muchos más jóvenes que luchan contra el racismo, la homofobia, los prejuicios, ... y el amor sin esperanza no sobrevivirá, el amor sin cambios de fe, nada. El amor da poder a la esperanza y la fe. Esta es la generación del amor.

5- Viniste varias veces a Punta del Este, ¿tuviste la oportunidad de recorrer la ciudad?

Todavía no he tenido la oportunidad de visitar la ciudad porque cada vez que vengo estoy en una gira de Carnaval con espectáculos todos los días en diferentes países. Siempre llego por la tarde y me voy a la mañana siguiente. Pero lo poco que he visto de Punta del Este ya me agrada enormemente.

6- ¿Notas diferentes comportamientos entre tu público en todo el mundo?

Sí, seguro. El público puede ser completamente diferente de un país a otro y, a veces incluso, dentro del país, dependiendo de la región. Me gusta mucho el público italiano y sudamericano, principalmente Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Jugar en Ovo siempre es un gran placer porque el público es muy reactivo y festivo.