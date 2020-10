Campi confirmó que tiene coronavirus y Denise Dumas está aislada con síntomas

Denise Dumas y Campi atraviesan un momento de gran preocupación. El actor comenzó con síntomas compatibles de COVID el lunes y el martes confirmó que su test dio positivo.

La conductora de Hay que ver contó cómo viven esta difícil situación en la que debió aislarse junto a su familia. "Martín ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, sólo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre, así que ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era Covid positivo. A partir de sus síntomas, ya nos aislamos todos", contó la conductora en el programa de Canal 9.

A pesar de que no se sometió al test, Denise confirmó sentir la falta de gusto y olfato, síntomas suficientes para considerarse positivo. "Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo. Me siento morir", aseguró.

Luego, reveló cómo están el resto de sus hijos. "Santi tiene fiebre (16), Ema no huele nada (13), Fran e Isa están perfectas. Estamos todos juntos, tratamos de no amontonarnos, pero yo me tengo que ocupar de todos y cuando te sentís tan mal es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama para cocinar", agregó.