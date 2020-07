¿Maltrato y humillaciones? Todos los detalles del feroz enfrentamiento entre Marcela Coronel y Denise Dumas

Marcela Coronel habló de su renuncia al programa "Hay que ver" tras su acalorada discusión al aire con Denise Dumas, la conductora del programa de El Nueve. Ambas tuvieron un duro intercambio por la cuarentena que afectó mucho a la panelista. "Yo sólo sé lo que sentí", dijo Coronel. Al escuchar las duras acusaciones de la periodista, la conductora se defendió.

Lo que despertó el enojo de Marcela fue que, según ella, Denise se metió en un mundo más personal. "Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal", dijo en diálogo con La Nación.

Sostuvo que le pareció "gravísimo" porque se trataba de la conductora del programa: "Si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", disparó. "En el corte me puse a llorar y les dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas", agregó.

Por otro lado, aseguró que todo sería distinto si Dumas se hubiese comunicado con ella y pedirle disculpas: "Al menos podría llamar y decir que no fue para tanto, que no se dio cuenta y terminar pidiendo disculpas porque hizo sentir mal al otro. En una semana no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora".

Al escuchar esto, Denis tuvo su derecho a replica y afirmó: "Con Marcela Coronel yo quedé en medio de un debate dolorosísimo. He tenido debates donde hablábamos y hablábamos y después nos tomábamos un café. Nunca me pasó algo así, no me enteré que estaba así. Es una persona que yo quiero mucho y que conozco desde hace diez años", dijo Dumas. "Yo siempre disfrutaba mucho debatir, sabiendo que todos somos buena gente y que estamos debatiendo cosas que no tienen que ver personalmente como nosotros. Hay gente que le puede gustar más lo que dijo una u otra, pero jamás tuve intención de hacerle daño”, continuó, y aclaró que lo que pasó quedó ahí y no siguió en el corte.

"Pido por favor que miren el debate de nuevo, a ver si yo la humillé y la maltraté, el maltrato y la humillación son cosas que son muy dolorosas y graves. Lo único que le pudo molestar es que ella dijo algo como si fuera personal. Pero me parece que nos estamos subiendo a una locura. Si vos ves el debate, yo estoy hablando de otra cosa", solicitó la conductora. “¡Cómo voy a humillar o maltratar una compañera que además yo quiero! Yo me enteré por los portales que ella estaba enojada y para mi estas cosas se hablan cara a cara. Esto es horrible más allá de lo laboral. Pero su renuncia no viene por ese motivo, fue la gota que rebalsó el vaso”, dijo sobre el hartazgo que tendría su ex compañera, quien actualmente conduce un programa de radio.

Para la rubia no hay chance de reconciliación, o por lo menos en el breve lapso: “Ya pasó el momento de charlarlo y solucionarlo. Ojalá estemos bien todos. Lamento que haya dicho que la humillé y la maltraté porque yo no soy esa clase de persona, lamento esa acusación, porque yo no soy así. Todo lo demás tiene arreglo. Es muy grave. Si yo fuera hombre sería gravísimo esto”.