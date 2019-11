Cande Molfese confesó que tiene fobia a los chicles

La influencer Cande Molfese confesó que tiene una particular fobia. La novia de Ruggero Pasqualli admitió que no puede comer chicles.

"No sé de donde se origina este tipo de fobia", dijo en Cortá por Lozano cuando Vero Lozano le mostró un bowl lleno de estas golosinas.

"Me molesta más el papel del chicle. No lo podría comer nunca. Si la gente está comiendo chicle y me quiere dar un beso, no se lo doy. Creo que nunca los probé, ni los comí cuando era chica", admitió.

