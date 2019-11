En medio del escándalo, Axel está esperando su cuarto hijo

En el día de ayer, Jorge Rial se refirió a la denuncia de abuso sexual que le hicieron a Axel por un hecho ocurrido en 2017. Según informó el periodista, esto habría desatado una crisis con su esposa Delfina Lauria, por estos hechos. Ahora, salió a la luz que la pareja estaría esperando a su cuarto hijo.

“Esto afectó directamente a su familia. No están separados pero... están ahí. La mujer bancó la parada con videos y todo hasta el momento en que sale la denuncia, el 16 de octubre. Hasta ese momento bancaba todo porque eran rumores. Ahí es cuando se quiebra la familia”, Rial comentó sobre la relación del músico y Lauria.

Hoy el conductor aseguró una tremenda bomba: “Levantaron todo lo que conté acá de la crisis… Y eso que no contamos que la mujer está embarazada”. Asimismo explicó que el artista se negó a realizarse las pericias psicológicas y explicar que a la denunciante “según dicen, no le habrían dado bien”. Sobre el presente con su esposa, Rial reveló que “Con la mujer sigue conviviendo”, aunque Marcela Tauro no estuvo de acuerdo y aclaró: “Van y vienen”.

En diálogo con Ciudad, Tauro confirmó que Delfina “está de tres meses” y que “el embarazo tomó por sorpresa a la pareja”. Con su mujer, ya son padres de Agueda (9), Aurelia (6) y Fermín (4); es decir que de esta manera Axel estaría esperando al cuarto hijo fruto de su matrimonio con Delfina Lauria.