El drama de Cinthia Fernández: embargada y separada de Baclini

La denuncia de Cinthia Fernández contra el capocómico, Tristán Díaz Ocampo fue realizada hace más de 10 años. En aquel entonces, la bailarina tenía 17 años: según reveló, sufría "abuso psicológico" y -según sus propias palabras- "no me tocaba, pero estaba a un pelo". Frente a esta situación, decidió llevarlo a la justicia, aunque el fallo del juez no fue el esperado y Fernández perdió el juicio por "falta de pruebas". Es decir, la demanda se diluyó quedando sólo en un reclamo mediático. Enojado por la mancha que había sufrido su imagen, el humorista le inició acciones legales por daños y perjuicios, juicio que terminó ganando.

Es por eso que en la actualidad Fernández está sufriendo esas consecuencias. Desde su espacio en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia confirmó que finalmente le embargaron el sueldo. Económicamente se encuentra en jaque ya que es quien se encarga de la manutención de sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca.

Por otro lado, atraviesa un duro presente con Martín Baclini, de quien se encuentra separada pero se ven asiduamente ya que continúan participando en el Súper Bailando. "Mirarlo me costaba, el dolor está pero estamos mejor. Yo trato de aguantar más, siempre me dan ganas de agarrarlo y darle un beso. Estoy enamorada de él." dijo la panelista de LAM sobre su presente con el empresario rosarino. Asimismo explicó el porqué del distanciamiento: "Yo veo error de ambas partes, me puse intensa con lo de Luciana pero yo tenía mis motivos que no se vieron en la tele. Yo no aflojé."

¡Fuerza morocha!