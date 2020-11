Cande Ruggeri habló de su relación con Santi Vázquez y contó cuándo lo vio por última vez

Cande Ruggeri fue pareja de Santiago Vázquez durante siete años. El hermano de Nico Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016 mientras estaba de vacaciones en México.

Pero ahora, a cuatro años de su partida, la modelo abrió su corazón y contó parte de cómo fue ese vínculo. "Es un tema muy sensible. Era parte de mi familia. Fue mi primer novio. Fui muy celosa, él conmigo", reveló en diálogo con Nicolás Magaldi en el programa Avanti.

"Mis viejos y mis hermanos lo amaban. Cuando paso ya estaba separada, fue por estos celos. Crecimos juntos. Era distinto, una relación de estar por estar. Hasta que nos dimos cuenta que no teníamos que estar más juntos. Terminamos todo medio mal, después de un año nos juntamos a hablar. Nos abrazamos, nos dijimos cosas lindas, fue la última vez que lo vi", agregó.

"Me pongo mal es la primera vez que hablo de él. Con mi familia hablamos de él siempre, era talentoso, payaso. No se entiende las cosas de la vida, le buscás una explicación a lo que pasó. Hablo con la mamá bastante. Hay veces que no puedo creerlo", siguió.

Una pérdida sorpresiva

Santi Vázquez falleció mientras estaba de vacaciones con sus amigos en el Caribe. El joven actor había viajado con un grupo numeroso y fue encontrado muerto en su habitación. Aunque los motivos de su partida trascendieron rápidamente, fue su cuñada Gimena Accardi, quien reveló la afección cardíaca que padecía y que lo llevó a su triste final.

"Fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del corazón, la pueden googlear y los médicos ya saben de lo que hablo. Estaba muy avanzada, por lo que con 27 años vivió bastante, un montón. Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los los síntomas y sólo lo ves con un ecocardiograma, que es un ecografía del corazón, pero tiene que ser un soplo o una arritmia que lo detecten. Es un caso en un millón", contó la actriz meses después de su partida.