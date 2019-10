Carmen Barbieri relató cómo vive Sergio Denis en el ALCLA

Salvo la familia de Sergio Denis (70), sus hermanos Carlos y Nora y sus hijos, Bárbara, Federico y Victoria, una de las personas que más sabe del día a día del cantante que pelea por su vida desde el 11 de marzo cuando cayó en la fosa de casi tres metros del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, es Carmen Barbieri. Es que la casualidad quiso que su ex marido, Santiago Bal ocupe la habitación que está al lado de la del popular músico.

Invitada al programa "Involucrados" por América, la actriz no sólo se refirió a la salud de Santiago sino que reveló detalles de la recuperación de Sergio: "Una vez escuché a la supuesta novia decir que lo vio pasar. Yo quiero contar que hablamos mucho con Nora, con Victoria, su familia, siempre lo visita. Esta rodeado de sus seres queridos, pero para acceder a la habitación de él hay que poner una huella digital, una clave, no puede entrar cualquiera, así que no creo que esta mujer lo haya visto", reveló Carmen sobre las medidas de seguridad.

"Sólo espero un milagro y que se reponga, trabajamos muchos años con él y lo quiero muchísimo tanto a él como a su familia. En su momento Fede (Bal) le iba a hacer un homenaje bailando una canción que él escribió pero si bien Victoria primero le dio el visto bueno, luego lo llamó para pedirle que no lo haga. Nosotros respetamos su deseo y ni siquiera preguntamos los motivos", finalizó Carmen.