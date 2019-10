La nueva vida de Rodrigo Díaz, el ex de Ricardo Fort

Poco se supo de Rodrigo Díaz tras la muerte de Ricardo Fort, quien falleció en 2013 justo cuando el joven cordobés se encontraba en Miami grabando su primer disco. Después de ese primer paso inicial en el mundo de los flashes, inició su camino como actor en telenovelas mexicanas y hoy está a punto de grabar su primera película.

Rodrigo protagonizó títulos como "El señor de los cielos", "La Rosa de Guadalupe" y la versión mexicana de "Educando a Nina", todas producciones de Televisa en las que brilló. Tal es así que terminó formando parte de la aclamada novela "Por amar sin ley".

"Siempre busqué estar un poco mejor para mi trabajo, porque yo laburo con la imagen. En un momento estuve muy grandote, pero ahora bajé. También consumí cosas que no debía, pero cuando uno crece se da cuenta de que el cuerpo es la prioridad. Hay que cuidar la salud", dijo Díaz en diálogo con TN Show, haciendo alusión a su nuevo aspecto físico.

Sobre el romance con el empresario chocolatero, aseguró: "Me amó mucho, yo fui sus ojos en el último tiempo. Está en mi memoria como la persona que más me quiso en la vida. Cuando él murió, yo estaba en Miami, porque él me mandó a grabar un disco".

Asimismo, se refirió al vínculo actual que mantiene con Martita y Felipe Fort, los hijos de su ex pareja: "Me alejé porque él me dijo que no me acercara. Me da bronca la injusticia. Todo el tiempo aparece gente que se jacta de haber querido a Ricardo, pero en vida no le daban pelota".

"Vivió como le gustaba, a dos mil por hora. Me parece que muchos de sus problemas físicos lo llevaron a tomar mucha medicación y eso le arruinó el organismo", cerró sobre la repentina muerte de Ricardo y los rumores que rondan sobre si hubo o no mala praxis.