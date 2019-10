Yanina Latorre, contra Jorge Rial: lo acusó de amenazas

La rivalidad entre Yanina Latorre y Jorge Rial no es nueva y las chicanas se mantienen vigentes. Esta vez, el periodista comenzó su programa del jueves tirando un especial palito a la panelista de LAM y la polémica estalló.

“Hay muchos que juegan de panelistas en la televisión y que tiran cosas, pero que cuando les llega una carta documento a su casa, su portero ya está ‘entongado’ y te las rechaza”, dijo el conductor en su ciclo.

“Esto lo digo porque hoy volví a mandar una carta documento a una panelista, que no es periodista, es contadora. Voy a publicarla enTwitter con la dirección, a ver si la reciben”, dijo sin mencionar directamente a Latorre.

Lo cierto es que, después de enterarse de este mensaje, Yanina se mostró ajena a la polémica. “No tengo la menor idea de nada de esto, no estoy ‘entongada’ con nadie. A mi casa llega todo, no tengo ningún encargado ‘entongado’ para nada. No sé qué quiere decir tener ‘entongado’ el encargado”, dijo en Ciudad.com.

"Es más de lo mismo, es la manera en la que él se maneja: amenazando gente por televisión. Que me mande 200 cartas documento, las espero”, disparó.

¿Habrá contra ataque?