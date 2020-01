Catherine Fulop develó un detalle desconocido del carácter de Oriana Sabatini

Si hay algo que caracteriza a Catherine Fulop es su nivel de energía. La modelo y actriz siempre se muestra activa y de buen humor, sin embargo esto siempre fue un problema para Oriana, quien parece no compartir la hiperactividad de su mamá.

Así lo reveló la actriz en una charla con Santiago del Moro en "¿Quién quiere ser millonario?". "En mi casa hablo todo el día. Yo me levanto a la mañana y empiezo ‘pum’ para arriba. A mis niñas las levantaba diciéndoles 'buenos días Tizianita, ¿cómo está la reina de la casa?'. Y las chicas me miraban mal. Oriana, que siempre era la más fuerte de personalidad, bajaba (a desayunar) asquerosa con su boca y sus ojos claros, y Tiziana bajaba más divina y era más delincuente", comenzó.

"Entonces Oriana bajaba con cara de 'traste' y yo le decía si no me sacas esa cara de 'culei', te voy a llevar al psicólogo. Y esa era mi amenaza. Y me decía 'lo que pasa es que hablás desde muy temprano'. Y yo respondía '¡es que ninguno de los tres me habla a la mañana!'", reveló con mucho humor Fulop.

"Yo siempre digo que es un gen porque Gaby (Sabatini, la hermana de Ova) también es así y su papá también era así. Es genético. Son así como parcos, tranquilos y que meditan", dijo la actriz sobre su familia.