Luego de meses de silencio, Chano Charpentier habló de su estado de salud

Siempre en "Podemos Hablar" se tratan temas sensibles y de allí surgen historias que conmueven y emocionan, en esta oportunidad Chano Charpentier, a través de la pantalla, ya que todos los invitados hicieron video conferencia debido a la cuarentena obligatoria, reveló cómo esta hoy de salud después de haber vivido meses muy difíciles.

"Yo estuve con 24 años, 8 meses internado, choqué, me molieron a golpes, y estuve muy mal. El haber estado así me alejó de muchas cosas; de la creación, de la composición, es más me pone muy feliz este encuentro con vos, Andy porque estaba tratando de pasar desapercibido y hoy quiero contar que me siento muy bien de salud. Los momentos más duros han pasado y le quiero agradecer a mi mamá, que siempre me cuidó que siempre estuvo y esta al lado mio, estuve en lugares muy oscuros pero pude salir adelante y me siento muy bien", contó Chano y además se refirió a la relación con su hermano Bambi, con quien estaba peleado...

"¿Estabas peleado con tu hermano? preguntó el conductor y él respondió: "Eso ya se acabó y él es la personas más importante de mi vida, Me siento muy bien con él, es verdad que ya no hacemos músico juntos pero logramos tener una gran relación como siempre la tuvimos", cerró.