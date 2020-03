La profunda reflexión de Lali Espósito sobre el Coronavirus desde su casa

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares participaron del “Punto de Encuentro” mediante video llamada dada la crisis sanitaria y la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández. Ellos fueron: el actor Leo Sbaraglia, el futbolista del PSG, Ángel de María, y los cantantes Chano Charpentier y Lali Espósito y luego de entrevistar a ellos, el conductor compartió mesa con el doctor Jorge Tartaglione y la periodista María O’Donnell, además del testimonio de Carlos Páez Vilaró, uno de los rugbiers uruguayos sobreviviente de la tragedia de los Andes.

El primer momento clave de la noche fue apenas comenzó el programa cuando Andy le preguntó a sus invitados cómo viven la cuarentena y Lali Espósito dejó una profunda reflexión desde su casa, donde está aislada con su novio, Santiago Mocorrea: "Estoy con Santi, con mi novio, yo estaba trabajando en España y me iba a quedar todo el año y cuando se cortó el trabajo por la situación de emergencia me agarré el último vuelo y me metí en casa", comenzó diciendo...

"Hay un pánico que uno intenta que a uno no lo toque pero el sentir que puedo estar en mi hogar es muy importante, por suerte acompañada de mi novio pero todos los días son muy difíciles pero hay que colaborar quedándonos en casa, una reglas lógica pero que hay personas que la llevan difícil por el tema laboral. Pero creo que todo esto es una situación que pone a prueba nuestra generosidad. Tenemos que ser los mejores ciudadanos posibles y cuidar al otro, cuidar a alguien que no conocemos ya que todo depende de la actitud de uno mismo", reflexionó.