VIDEO | Christian Sancho te enseña cómo hacer un barbijo con un bóxer

Hoy no es un día cualquiera para Christian Sancho. Esta mañana se despertó sabiendo que cumplía sus 14 días de cuarentena tras llegar de España y sin presentar ningún síntoma celebró con su familia y por supuesto, sigue guardando cuarentena obligatoria, pero con la certeza de saber que no se contagió estando en el país europeo. Activo, siempre inquieto y con humor el actor y modelo comparte con sus seguidores todos días diferentes técnicas para entrenar con bidones de agua.

Pero en esta oportunidad, en comunicación con CARAS Digital, Christian compartió una novedosa técnica para convertir uno de sus bóxers (calzoncillos) en un barbijo que cubre desde su cabeza hasta su boca, nariz y orejas: "Esto es para que vean quien es el rey, el número 1 de la ropa interior, no me vengan más con Cristiano Ronaldo", dijo con un gran sentido del humor y compartió su técnica la cual podés ver aquí abajo...

Además, el modelo y actor se refirió a su estado de felicidad tras comprobar que el COVID-19 no lo alcanzó en España: "Este video gracioso pero ingenioso es mi manera de celebrar que cuando estuve de viaje no me contagie y ahora guardo cuarentena como todos los argentinos pero con un poco más de tranquilidad. Tenemos que entender que este virus que anda dando vueltas es muy peligroso y la vacuna es que nos quedamos en casa todos, cumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno. Hay que estar unidos y saber de que esta salimos todos juntos como país", cerró reflexivo.