Charlotte Caniggia reveló el insólito método para terminar el secundario sin estudiar

Dueña de una honestidad brutal, Charlotte Caniggia volvió a sorprender a todos con una insólita revelación. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul contó cuál fue su secreto para pasar el secundario sin estudiar.

"No estudiaba un c. pero me fue bien. Nunca repetí cursos. En matemática soy la peor que hay, pero aprobaba todo porque tenía un amigo que se metía en la computadora y conseguía acceso a los exámenes, entonces ya tenía todas las respuestas. Hoy en día no sé nada de nada, así que mejor no me preguntes", reflexionó en el Muro Infernal.

Luego, se refirió a la adicción de su mamá por las compras y se diferenció de ella. "No soy tan como ella, pero me gusta comprar. La plata la gano y me gasto todo, casi nunca ahorro. Mi mamá me pregunta: 'Si trabajaste todo el año, qué c. hacés con la plata?'. Me compro todo", confesó.

Luego, su hermano también se refirió a las leyes que impondría si fuera un funcionario. "Fuera los autobuses, va a haber limusinas para todos. ¿Qué tal? ¿Les gustó esa o qué?", disparó.