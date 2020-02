Cinthia Fernández apoyó a Virginia Gallardo y apuntó contra Iúdica: "Se rió de mí en mi cara"

La inesperada salida de Virginia Gallardo de Polémica en el bar generó un gran revuelo luego de que la modelo apuntara contra Mariano Iúdica y hablara de malos tratos. En medio del escándalo, Cinthia Fernández se solidarizó con su colega y apuntó contra el conductor.

“Somos varios lo que salimos del canal así. Y uno no habla por miedo a que le cierren las puertas y es algo que no debería pasar. Cuando me fui de Involucrados me llamaron mis compañeros, y eso me reconfortó. Me sentí bien. Pero Mariano no me llamó y era el conductor del programa. Hace poco dijo que entre nosotros estaba todo bien, y de hecho él me pasó el contacto para que este fin de semana vaya a trabajar a los carnavales de Formosa. Pero no se trata de conseguir un trabajo, sino hablar porque me quedé sin laburo cuando más lo necesitaba”, le dijo Fernández al sitio Ciudd Magazine.

“Al igual que Virginia sufrí un montón de cosas que no pueden pasar, más hoy que podemos hablar todo. Me trataron como una bolu…, trajeron al aire varias veces a Sol Pérez, la persona que me iba a reemplazar en el programa aunque no tengo nada en su contra. Pasaron situaciones muy extrañas y en el aire me di cuenta de que me iba a ir. Hay cosas que no puedo decir pero que me hicieron sentir muy mal, como saber que me iba a quedar sin trabajo”, agregó.

Por último, Cinthia fue contundente sobre la actitud que tuvo Iúdica en ese momento: "Mariano se portó espantoso conmigo, se rió de mí en mi cara, tuvo actitudes que no me gustaron. Nunca sabía las cosas que pasaban. Me decía: 'ay, yo no sabía nada'. Decía que no estaba enterado de que me sacaban. Mentira. El conductor es el primero que lo sabe porque es la cabeza del equipo y el primero al que se tienen que acercar. Somos varios los que tuvimos problemas con él. Yo no sé si todo el problema es Mariano. Sufrí varias situaciones cuando traté de cobrar mi sueldo, que no cobré hasta el día de hoy, los tratos de Mariano. No está bueno que pase y está bueno que se diga", cerró.