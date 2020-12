Cinthia Fernández le tiró una bomba a Matías Defederico pensando en las fiestas

Ya es una guerra sin tregua, hoy en "Los Angeles a la Mañana", Cinthia Fernández volvió a apuntar su cañones contra el padre de sus hijas y exmarido, Matías Defederico (quien se encuentra en Bariloche) al decir que se organizaron para que cada uno pase una de las fiestas de fin de año con Bella y Charis y Francesca y aseguró que con él sólo estará dos horas ya que luego piden volver con su mamá.

Angel de Brito le preguntó a a la panelista si había alguna posibilidad de pasar Navidad y Año Nuevo con Matías Defederico, y ella eseguida respondió en broma: “Pobres de mis hijas, encima son tres” pero la cosa no quedó ahí: “Lamentablemente nos repartimos las fiestas con el papá. Igual, vienen a las dos horas. Me llaman y me dicen ‘mamá, te extraño’", lanzó y siguió...

"El año pasado fue así. Por suerte estaba en casa porque brindaron y vinieron”, dijo Cinthia y agregó que Navidad le toca a ella y se preparó con todo: “Este año yo alquilé un montón de inflables y mucha espuma para Navidad. Yo soy así, soy muy relajada”, qué dirá su ex...