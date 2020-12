Sabrina Ravelli reveló que está esperando su primer hijo con su novio, Maxi

Una nueva vida llegará a este mundo, ojalá sea en uno en donde la pandemia haya terminado y es que Sabrina Ravelli confirmó que está embarazada de tres meses y medio de su novio, Maxi con quien sale hace mucho tiempo y si bien la noticia la dio Angel de Brito en "Los Angeles a la Mañana", CARAS Digital se comunicó con la hermosa modelo para saber cómo llevaba este gran momento.

"Es una locura hermosa lo que me está pasando ya estoy entrando en el cuarto mes y por eso, para respetar los tres primeros meses que son clave en cualquiera embarazo, con Maxi estamos muy felices. En un año tan duro como el que estamos viviendo es una gran noticia la que recibimos hace un tiempo. Imaginate que cuando salió en la televisión y lo anunció Angel tuve que llamar a un montón de personas que no lo sabían", comenzó contándole a CARAS Digital.

"Por ahora parece ser una nena, pero aún no sabemos el sexo. Nombres tenemos muchos pero aún no nos decidimos por ninguno así que calculo que lo diremos cuando le veamos la carita por primera vez. Si te puedo asegurar que este bebé fue muy buscado o buscada ya que con mi pareja queremos formar una gran familia. No sé que más decirte (se ríe de felicidad). Es lo mejor que me pasó en la vida. Siempre quise ser mamá", dijo plena de felicidad y finalizó: "Muero por tener en mis brazos a mi hijo o hija.