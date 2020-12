Mariana Brey se enteró en vivo que su ex quiere salir con Cinthia Fernández

Cinthia Fernández tiene un nuevo candidato y es el ex marido de Mariana Brey. Según revelaron en Los ángeles de la mañana, Leo Schmerkin tiene intenciones de acercarse a la morocha.

"Quién te quiere dar, conocer, enamorar, casar y tener hijos, es el ex marido de Mariana Brey", contó Ángel de Brito en su programa pero Brey no aprobó la relación. "Yo soy muy honesta, muy sincera. Todo bien, todo bárbaro, que tenga todas las novias que quiera pero no Cinthia. No estoy de acuerdo", dijo.

"Rompería una amistad. Yo soy amiga de Cinthia. Me parece de muy mal código. Conociendo a Cinthia sé que no lo haría", agregó la panelista.

Ante esta posibilidad, Cinthia demostró que no tiene interés en conocer al hombre, con quien Brey mantiene una estrecha amistad. "Me gusta que es buen padre, todo, es buen ex marido, labura que eso es un punto importante, pero no es mi tipo", disparó.

Una experiencia similar

Cinthia Fernández ya vivió una situación parecida con su ex marido, Matías Defederico, cuando se enteró que estaba en pareja con una "mami" del colegio de sus hijas.

"No sólo la conozco, era mi amiga. Venía a tomar mate a mi casa, he hablado con ella del divorcio y la hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo", dijo en LAM semanas atrás.

“Yo empecé a sospechar cuando un día ella estaba en mi casa tomando mate, antes de la pandemia. Ella se puso nerviosa porque estaba en un ‘tole tole’ con el marido. Yo después lo desestimé porque me llegaron fotos de él con una rubia muy voluptuosa en un cine”, reveló la participante del Cantando.