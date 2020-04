Cinthia Fernández contó que Loly Antoniale dejó a Rial por Martín Baclini

La relación entre Mariana Antoniale y Cinthia Fernández no es la mejor después de que la modelo cordobesa mantuvo una relación con Martín Baclini.

Durante el año pasado, la morocha contó que la ex de Jorge Rial la "había bajado" de un desfile por su relación con el empresario. “Cuando recién comencé a salir con Martín estuve en un desfile y ella siempre me saludaba rebien. De un día para el otro me trató de una manera con la que no me sentí muy cómoda", contó Cinthia meses atrás en el programa Pampita Online.

Lo cierto es que la relación entre ellas no es de la mejor y, ahora, hizo una fuerte confesión. "Sé que la Niña Loly dejó a Jorge Rial por él", dijo en LAM. Luego, aseguró: "¿Por qué pensás que le tiene tanto miedo? Respeto a la familia que Jorge tiene ahora, no le tengo miedo pero bueno. Es lo que yo sé", disparó.

Tras escuchar esta afirmación, Baclini se comunicó al aire con Yanina Latorre y disparó: "Dice cualquier cosa para mediatizarse. Le voy a iniciar acciones legales. Lo pone a Jorge en un lugar incómodo. Parece una película del lejano oeste. Nada que ver lo que dice".