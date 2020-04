¡Otra vez! El palo de Nicole Neumann a Cubero tras el encuentro con sus hijas

View this post on Instagram

Hoy salió PicNic mientras tomábamos Vitamina D con las empanadas y muffins de verduras de @amoedo_comida_casera !!!!! Que me solucionaron la vida con hasta tantcosa parahacer entre la casa, la tarea del cole y las mascotas!!! (Del freezer al horno y caserito) Y otra vez con mis personas favoritas deen esta situación tan dura para todos.....escribo esta reflexión.... Admiro a esos padres que a pesar de estar separados,hoy en esta situación, salen a hacer las compras necesarias de necesidad básica para proteger a los suyos, sus hijos y claro, la madre de los mismos. Quien los acuno en su vientre durante 9 meses, amamanto y crio con tanto amor, quien daría la vida x ellos. Admiro a aquellos que se ocupan de que sus hijos mantengan sus formas y centro de vida x encima de todo. A quienes entienden y fomentan la importancia de que los niños pasen el equivalente de tiempo con su mamá y papá, hasta quizás más, con su mamá, xq madre, hay una sola !dicen!! A quienes aportan para que sus hijos puedan compartir experiencias para ellos inolvidables, como ser un viaje con su mamá, y hasta les dan plata para comprarles ropa, xq al fin y al cabo, es la vestimenta de los hijos en común, no? Admiro a quienes velan por el bienestar de la madre o padre de sus propios hijos . YA que cada uno de ellos será un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento d los mismos.Por que para un niño su mundo, son su Mama y su papá. Esto sin especular con lo que haya podido pasar "entre adultos" , lo que "falló " o se terminó en la pareja. Por que esos padres, siguen siendo padres de sus hijos. Admiro a esos padres que no especulan con La Plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra, o como en una competencia. Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se des enamoro y hasta quizás, se equivocó......aquellos que insisten sin límite en "demonizar " al otro padre para sentirse más "poderoso" ,menos "dejado"?? ...."Demonios" son los pedófilos, violadores, abusadores, golpeadores, vamos !......no aquel que no puede elegir como , cuándo y hasta cuándo, amar o no .Y que ya se castiga en su mente durante mucho tiempo antes por esto que es "inmanejable", que no es