Cinthia Fernández atacó a Yanina Latorre en las redes y luego se arrepintió

Dueña de una lengua filosa, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana una charla secreta que mantuvo con Martín Baclini, ex de Cinthia Fernández.

La panelista confesó que el empresario "está cansado" de la bailarina y hasta aseguró que ella hace "lo que sea" para quedarse en el Bailando.

"Cinthia es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a la final y lo está demostrando. Está bien, es loable. Está desesperada por seguir. Y ellos están separados. Él en el restaurante Gardiner me dijo ‘no la aguanto más’”, contó la rubia en LAM.

Lo cierto es que, después de este descargo, Fernández salió al cruce en Twitter con una picante frase que luego borró. "Me sorprende la falsedad que siento hoy de parte de @yanilatorre, a quien aprecio y a su familia también... Hace rato me tira a matar. Es raro, me vio estar mal al lado de ella, pero bueno... me sorprende y duele mucho por el cariño que le tengo”, disparó Cinthia y Ángel de Brito logró compartir el mensaje antes de que desapareciera.

Al ver este ataque, Latorre se limitó a compartir los mensajes de sus seguidores avalando sus palabras y respondió: “¡No le expliques porque no lo entiende! Además lo hace para seguir teniendo algo de qué hablar. ¡Yo opino! Tirarla a matar es otra cosa. Pero no le conviene entenderlo”.