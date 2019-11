La lapidaria frase de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

Después de confirmar la separación, Cinthia Fernández y Martín Baclini se mostraron más unidos que nunca.

La pareja, que esta semana se salvó de la eliminación del Bailando, festejó con un beso cuando fueron salvados por el jurado. Este gesto, que fue tomado como un camino a la reconciliación, fue rápidamente desmentido por Yanina Latorre.

Cuando parecía que los tortolitos podrían darle una nueva oportunidad al amor, la panelista de LAM contó que el empresario no tiene planeado regresar.

“Cinthia es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a la final y lo está demostrando. Está bien, es loable”, dijo "la angelita".

“¿Está desesperada por seguir?”, le consultó Ángel de Brito y ella añadió: “Sí. Y ellos están separados. Él en el restaurante Gardiner me dijo ‘no la aguanto más’”.

Luego, Lourdes Sánchez agregó más detalles y confirmó la información de su compañera. "En los pasillos de La Corte (donde se graba el Bailando) no lo veo así últimamente con Cinthia. Al contrario, a mí me dijo lo mismo que a Yanina, que no quiere volver con Cinthia”, disparó.