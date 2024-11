Los fanáticos de Cobra Kai saben que se acerca el final, y como buenos espectadores están pendientes a los capítulos que Netflix fue subiendo sobre la sexta y última temporada de la serie basada en el universo de Karate Kid.

Los creadores de la serie decidieron dividir el lanzamiento del final en tres partes. Recientemente, subieron a plataforma de streaming el segundo segmento del tan esperado final, que está cubierto de suspenso, acción y drama, reivindicando los vínculos entre los personajes y los valores que mantienen dentro del deporte.

“El evento final”, la última parte del dojo más famoso

Ahora, la atención se centra en “El evento final”, la parte tres de la última temporada. En este sentido, quienes ya llegaron al final de la segunda parte, que se estrenó el pasado viernes 15 de noviembre, maratonearon sin saber que les esperaría una sorpresa al final: los créditos del último capítulo incluyen la fecha del lanzamiento de la última parte: 13 de febrero de 2025.

Por su parte, el final contará con cinco capítulos, completando los 15 capítulos que marcan el final de la serie en la temporada 6.

La historia continuará desde el episodio 10 de la segunda parte, donde los personajes se encuentran en las semifinales del torneo internacional Sekai Taikai, el torneo que envolvió a los protagonistas en nuevas aventuras y desafíos, marcando también la revolución entre los vínculos.

El final de Cobra Kai.

Además, seguirá explorando las consecuencias emocionales y deportivas de la competencia, a través de los duelos esperados entre Samantha LaRusso (Mary Mouser) y Tory Nichols (Peyton List) en el marco femenino, así como la continuación del combate entre Roby Keene (Tanner Buchanan) y Alex Kovacevic (Patrick Lewis)

El inicio de la temporada 6 se estrenó el pasado 18 de julio, mostró el proceso de clasificación para el torneo, y estuvo repleto de tragedias personales, como la muerte de la madre de Tory y el regreso a Cobra Kai, ahora bajo el mando de John Kreese (Martin Kove) y Kim Da-Eun.

El final de Cobra Kai.

En la segunda parte, el lugar elegido para el desarrollo fue Barcelona, España, la sede central de la competición. Además, con la reaparición de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) como el principal antagonista, las disputas se centran también en las adversidades y las metas para mantener los dojos unidos, .

Por otro lado, una buena noticia para aquellos que no quieren un final, es que el universo de Karate Kid no ha llegado a su fin, porque Netflix confirmó el desarrollo de la película: “Karate Kid: Legends”, protagonizada por Ralph Macchio y Jackie Chan, repitiendo personajes. Habrá que esperar, pero no tanto, el filme se presentará el 30 de mayo de 2025.

