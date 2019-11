Cubero sobre su relación con Nicole Neumann: "Para el afuera, dice que estamos mejor pero no es así"

Nicole Neumann y Fabián Cubero desde que pusieron fin a su matrimonio, la relación entre ellos fue de mal en peor. Las cosas se complicaron tanto que cortaron todo tipo de diálogo y recurren a sus abogados cada vez que tienen que comunicarse algo que relacionen a sus tres pequeñas: Indiana, Allegra y Sienna.

Sin embargo, la modelo hace algunas semanas afirmó que todo está 'un poco mejor', que los ánimos se habían calmado y que hasta habían podido retomar las conversaciones. Pero consultado al respecto, Cubero fue contundente y desmintió radicalmente a su ex.

"No, la verdad es que no es así. Quizás para el afuera pueda ser así pero internamente, no", sentenció en Intrusos y agregó: "por ahora, sigue todo igual".

Después, se apuró a cambiar de tema, agregó: "Mi relación con Mica está muy bien, se va a Carlos Paz para hacer temporada y obviamente, la voy a estar acompañando el tiempo que pueda. Tenemos pensado ir con toda la familia y pasar una de las fiestas allá".