VIDEO| Dalma Maradona quiso conocer a Dieguito Fernando y Verónica Ojeda se lo negó

Divina y radiante, Dalma Maradona (32) visitó el programa de Angel de Brito y no sólo habló de su vida como mamá de Roma, sino también de la relación de sus padres, Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, las novias de su padre, el encuentro familiar que tuvieron todos hace poco e hizo una importante revelación sobre Verónica Ojeda, madre de su hermano, Dieguito Fernando.

"Yo hablé en su momento con Verónica y le dije que quería conocer a Dieguito Fernando, sin cámaras de por medio ni nada, pero ella me dijo que no. Me lo negó y bueno no me quedó otra que respetar su decisión de madre".

