La revelación de Pampita sobre el acuerdo de separación con Vicuña

En medio de la polémica con su ex niñera, Viviana Benítez, Pampita reveló detalles del acuerdo al que llegó con Benjamín Vicuña cuando se separó. "A mí no me vas a ver haciéndole daño nunca a una persona que quiero”, dijo en su programa, Pampita Online.

“A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, reveló la top.

“Para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie”, sentenció, en alusión a la denuncia contra ella que lleva su exempleada por "hostigamiento y maltrato psicológico".