Wanda Nara: "La verdad es que sufro la diferencia de edad con Mauro"

Wanda Nara contó en una reciente entrevista que su entorno le hace sentir la diferencia de edad que tiene con Mauro Icardi, su actual marido y padre de sus hijas. La empresaria tiene 33 años, mientras que el jugador apenas tiene 26 años, una diferencia de siete años que estaría comenzando a pesar en el matrimonio.

"La verdad es que sufro la diferencia de edad con Mauro. Soy siete años mayor que él y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales. Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben dónde golpearte", manifestó en diálogo con el diario La república.

En Italia, Wanda es toda una celebridad e influencer, ya que participa como panelista del programa deportivo Tiki-Tiki y es parte del panel de Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano Vip.

"Sí salen noticias que me preocupan. Sé que desde afuera la nuestra no parece una vida normal. Pero Mauro y yo somos padres jóvenes que hacemos una vida sencilla. Por la noche, la verdad es que no vamos a bailar", dijo respecto a su vida mediática. "Con Mauro la organización es mediante fines de semana largos. Antes, me ayudaba mucho, es un papá muy especial. Cuando no iba a la Selección (Argentina) estaba muy presente, le preparaba la merienda a los chicos y a veces también hasta cocinaba la cena", cerró.