Darío Barassi mostró cómo vive con su esposa e hija en cuarentena: "Tengo mi casa tomada"

Sin duda desde que se convirtió en padre de Emlia junto con su esposa, Lucía, a Darío Barassi le cambió la vida. El talentoso actor y conductor vive pegado a su beba y no se pierde ni un instante de su crecimiento. Instalado en su casa en pleno corazón de Belgrano, donde cumple con la cuarentena obligatoria, utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo se transformó su casa.

"Es tarde pero aprovecho que mañana Le toca a Luli el turno matutino con la enana. Voy apagando y cerrando todo en el departamento y me doy cuenta de que básicamente tengo mi casa tomada. Dónde habían muebles u objetos de diseños, ahora hay juguetes de todos colores formas e idiomas", comenzó escribiendo.

"Siempre hay un tender explotado de ropa con manchas de comida o lo segundo a punta de salir y alguno de sus muñecos. Cambiamos el alcohol, ahora es en gel y viene con repelente Kids y toallitas multiuso. Hoy al fin nos llegaron las puertas de seguridad... Igual, nada que unos bidones de 5 litros cada uno no puedan cumplir. Antes de dormir lavamos cada una de sus mamaderas y tienen su seca platos propio. Obvio", siguió

"Sus baberos copados decoran la casa. En fin. Mi casa está tomada. Y cuando digo casa quiero decir mi cuerpo, mi cabeza, mi tiempo y mi corazón. Todo eso está modificado y repleto con esa muñeca que duerme ahora en su cuna rodeada de un par de chupetes y con sus cachetes hirviendo. Llegaste para cambiarnos Emilia. Y no se si es por la sensibilidad de la época, o porque simplemente sos el mejor ser humano en la tierra, me tenes loco de amor hija. Seguí ganando terreno muñeca. Conquistá con libertad. Disfrutamos verte crecer. Nos haces mejores personas. Acá siempre tenes banca y amor enana.Muy personal para Instagram... Pero es casi la 1 AM, estamos en cuarentena, que se yo, las emociones tienen permiso", expreso.