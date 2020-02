La palabra de Darío Barassi tras las versiones de discriminación de Jimena Barón

En medio de la polémica por el lanzamiento de su nuevo tema, Jimena Barón está otra vez en el centro de la escena. La actriz y cantante fue acusada de discriminación porque no quiso protagonizar una historia de amor con Darío Barassi en la novela Quiero vivir a tu lado.

Según contó Ángel de Brito en LAM, "La Cobra" no quería encarar ese papel y lo planteó a la producción. " Yo, con este cuerpo, tan divina que soy, no puedo salir con este gordo. ¿Quién se lo va a creer?" contó el periodista sobre esa charla con Polka.

Después de esta polémica que se reflotó, el actor dio su palabra y desestimó la polémica. "No me daña. Con Jime hicimos una dupla espectacular. Cómo lo haya dicho en ese momento, no lo sé. No afectó. Lo tomamos con gracia no tuvo entidad en ese momento. Fue con humor, yo le creí. Se lo pregunté y me dijo que lo había dicho con humor", dijo en LAM.

Tiempo atrás Jimena dejó entrever el conflicto, pero fue más sutil. En una entrevista para "Watt", habló de la dupla amorosa de "Quiero vivir a tu lado": "En un principio me chocó esa pareja. En un primer momento, mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe".

Y siguió: "Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer. La historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso tan bien grabando, me río mucho", aclaró.