La influencer Delfi Ferrari habló de su grave situación y acusó a su ex marido de denigrarla y estafarla.

La joven, que se casó con Juan Manuel Bressan en 2021, se animó a contar su calvario en Twitter y subió algunos videos en Tik Tok, que luego decidió borrar, además de cerrar su cuenta de Instagram que antes era pública.

"Estoy a un paso de contarles mi story time del por qué lo dejé para que sepan lo lacra que es y lo que me estafó. Creo que después de que les cuente la historia no se le acerca nadie más. Créanme. Ya de por sí no tiene amigos, pero después de que les cuente nadie más de le va a acercar”, dijo en Twitter.

Delfi Ferrari acusó a su ex de psicópata y reveló los verdaderos motivos de su divorcio

Por respeto a mi hija supe mantener el silencio, pero me canse de ocultar. Todos mis vecinas saben quién es y qué me hizo”. En una seguidilla de tweets relató el calvario que vivió durante su embarazo y sorprendió a todos sus seguidores con su tremenda confesión. “Tengo anotadas, por empezar, todas las frases que me decía todos los días de mi vida, incluso luego de haber parido La denigración que me hizo”, siguió Delfi Ferrari.

"Love Bombing", el método de abuso que denunció Delfi Ferrari

Además de su descargo en Twitter, Delfi Ferrari decidió ampliar sus declaraciones en Tik Tok, donde realizó un story time de lo sucedido aunque después decidió borrarlo.

En ese descargo, la influencer contó cuál fue el "método" que usó su ex pareja para conquistarla, según la palabra de su psicóloga.

“Mi psicóloga me dijo que lo que me habían hecho a mí era love bombing”, contó Delfi y amplió el concepto. “Lo que te hace la persona psicópata es que te llena de cartas, regalos, cosas materiales y viajes, para impresionarte, y luego resulta ser todo lo contrario de lo que realmente era. La relación empieza con una bomba de amor y, de a poco, va decayendo, empiezan las agresiones y el maltrato”, reveló.