Delfi Ferrari fue madre por primera vez

Delfi Ferrari fue mamá por primera vez. La reconocida influencer de moda dio a luz a Francesca en medio de mucha expectativa y amor.

"Te amo hija. Gracias por hacerme la mujer más feliz del planeta y gracias mi amor por darme lo mejor del mundo @juanchibre", escribió ella en sus redes sociales.

Más temprano, la rubia se había transformado en tendencia en Twitter, ya que sus seguidores se encontraban ansiosos por la inminente llegada de la bebé.

Hace algunas semanas, Delfi contaba como se había conocido con su marido, Juanchi Bressan: "Hace un año y medio lo conocí. Fue todo muy rápido. Nos comprometimos a los meses y al año me dijo de casarnos. La cuarentena hizo nuestra convivencia obligatoria. Mi hija en camino también es un gran cambio, ya que de ahora en adelante todo será distinto. Me quiero dedicar a ella, y me encantaría ser una gran familia numerosa. Me encantaría tener 4 hijos más y mi novio igual."

Así anunciaba Delfi Ferrari que espera su primer hijo

Delfi Ferrari anunció que junto a su pareja, Juan Manuel Bressan, esperan su primer hijo. En diálogo con este portal, la influencer habló de "todas las caras" del embarazo y comunicó la nueva fecha de su casamiento.

"¡Estoy chocha! De 3 meses ahora. Siempre tuvimos ganas de tener un hijo y lo veníamos hablando. Cuando se pasó el casamiento para el 2021 decidimos empezar a relajarnos un poco más", expresó la joven de 27 años a CARAS Digital.

Luego, la modelo detalló: "El 25 de agosto me entere que estaba embarazada por que yo salía a correr sábados y domingos y me mareaba, tenía bajas de presión. Y dije ´algo anda mal´. Me hice el test y dio embarazo + 3 semanas".

"En ese momento entre en shock eran las 4 am y se me juntaron un montón de sensaciones: que soy chica , que quiero seguir viajando, que estoy feliz por que pude quedar embarazada. Muchas incertidumbres de mamá primeriza", agregó.

Respecto a cómo fueron los primeros meses, la estrella de Instagram dio a conocer el lado más difícil del proceso de gestación: "Pasé los peores tres meses de mi vida. No todo es color de rosa como dicen".

"Mucho vómito, de repente empecé a dejar de tener ganas de hacer todo. No tenía ganas ni de bañarme, lavarme los dientes nada. Mucho cansancio. Yo vivía entrenando y dejé de hacerlo. Ahora me siento un poco mejor", manifestó.

En la entrevista, la rubia anticipó que su casamiento con el galán será celebrado en Octubre del 2021 y que se enteró de la llegada del nuevo integrante en medio de los preparativos de la boda.