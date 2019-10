Maradona fue abuelo: nació la hija de Diego Jr.

Diego Maradona fue abuelo por cuarta vez. Diego Junior fue papá de una niña junto a su mujer Nunzia Peninno. La pequeña nació ayer y está en perfecto estado de salud.

"Nació India Nicole", escribió Junior en su cuenta oficial de Instagram. Luego, fue la periodista Pia Shaw la que compartió la primera imagen oficial de la pequeña.

La feliz pareja ya tiene a Diego Matías, quien fue bautizado en Argentina a inicios de enero, con la presencia del "Diez" y Jana, una de sus hermanas. Tras años de distancia, el ex futbolista logró recomponer el vínculo con su hijo mayor y hasta dedicó un tierno mensaje por el nacimiento de su primer hijo. "Les cuento que hoy nació mi nieto Diego Matias Maradona, pesó 3 kilos y medio, y es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego", expresó el DT de Gimnasia en ese momento.

Mientras tanto, Diego enfrenta un nuevo escándalo por la aparición de una sexta hija. Se llama Magalí, tiene 23 años y es mamá. Al parecer, la joven se enteró que podría ser la hija del DT cuando su mamá biológica, que la abandonó apenas nació, le dijo que su papá era el "Diez". Desde entonces, ella inició un juicio por filiación en abril por lo que espera que, en un futuro no muy lejano, saber quién es su verdadero papá.