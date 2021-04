El cocinero Coco Carreño presentó oficialmente a su novio

El chef Coco Carreño que se hizo reconocido por acompañar a Maru Botana, presentó oficialmente a su pareja, Andrés Fabbi.

El cocinero, habló por primera vez de su pareja cuando vio el video sorpresa que le prepararon para el programa de Tomás Dente, Vino para vos.

"Medio difícil para mí porque no me gusta hablar para nada. Decirte que te quiero mucho, sos una gran persona, un excelente compañero", dijo la pareja.

"Le da vergüenza, no sé cómo lograron eso. Ni siquiera quiere hacer videos en Instagram, una foto se banca", contó Coco Carreño.

"Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente. Lo respeto, me río mucho con él, me divierto. Somos, como dice la palabra, una pareja. Tenemos sincronía", agregó.

El triste momento de Coco Carreño: su papá murió de COVID

Coco Carreño atravesó una difícil situación en plena pandemia y debió enfrentar la muerte de su papá por COVID.

El hombre era médico y se contagió el virus por ir a trabajar, a pesar de sus 82 años. “Él buscó esto: dijo que quería ir a trabajar”, dijo Coco. “Si yo no voy a trabajar me muero. O me mata el COVID, o me mata quedarme en mi casa”. “Y no lo podés atar a la cama. Era una persona grande”, contó sobre el esfuerzo de su papá.

“Lo más doloroso es que me dijo: ‘Llevate todas mis cosas’. Agarré una bolsa limpia, me lleve toda la ropa de mi papá, los documentos. Y sentí que era la despedida, que no iba a poder salir de ahí. Y no salió, no resistió", agregó el chef.