La desesperada anécdota de Maru Botana cuando perdió a uno de sus hijos en Nueva York

Invitada a Los Mammones, el ciclo que conduce Jey Mammon, Maru Botana se soltó y se sometió a “Las 24 a las 24″, el juego de preguntas del show.

En medio de las preguntas, la cocinera sorprendió al revelar que "perdió" a sus hijos en varias oportunidades. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”, confesó.

En medio de su confesión, Maru aseguró que la última vez “fue la peor”. “La pasé mal, no la encontraba”. Botana recordó que en esa ocasión, que estaba en los Estados Unidos y era Navidad, p el lugar se encontraba “explotado” de gente. “Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”, remarcó.



Yanina Latorre reveló cómo nació su pelea con Maru Botana

Yanina Latorre confesó (según su versión) desde cuándo se remonta su pelea con Maru Botana luego de que la cocinera estuviera en el piso de Los Mammones por América, el ciclo de Jey Mammon y afirmara que tomaría un café con la esposa de Diego Latorre quien hace poco la acusó de volver de viaje y no aislarse. La historia...

“¿Tomarías un cafecito con Yanina Latorre?”, le preguntó Jey y Maru levantó la paleta de “sí” y resaltó: “No sé qué pasó. Te digo la verdad, siento que empezó en un ‘Bailando...’ La conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano. Compartíamos la facu y éramos amigas, pero fue nada más que dos años”.

Luego de que le hagan escuchar estas declaraciones a la angelita, ella reaccionó con todo y afirmó que Maru le hizo bullying: “Todo mentira. Me encantaría que un día abra su corazón y pida disculpas porque tiene hijos. Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida”, dijo la "angelita".