Cande Molfese, conocida por su participación en series juveniles como Violetta y Soy Luna, se convirtió en uno de los personajes más comentados en la nueva edición de Bake Off Famosos. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de las redes sociales es una comparación que generó miles de comentarios: la inesperada relación entre Molfese y Samanta Casais, la polémica participante de la versión original del programa en Argentina.

El 30 de septiembre de 2024, un tweet que ya cuenta con más de 520 mil reproducciones encendió las redes al comparar a Cande Molfese con Samanta Casais, exparticipante de la primera edición de Bake Off que fue descalificada tras un escándalo en el que se descubrió que era pastelera profesional, lo cual infringía las reglas del concurso de amateurs. El usuario que publicó el tweet afirmó: "Siento que a Cande Molfese la vamos a odiar como a Samantha", generando un sinfín de reacciones, memes y opiniones divididas.

¿Por qué compararon a Cande Molfese con Samantha?

La referencia a Samanta Casais no es casual. Durante la primera temporada de Bake Off Argentina, emitida en 2020, Samantha se convirtió en uno de los personajes más polémicos y discutidos de la televisión. Su descalificación luego de ganar el concurso dejó una marca en la audiencia, generando un rechazo que aún resuena en las redes. A pesar de que Samantha no infringió ninguna norma en la versión original del show, su participación dejó un sabor amargo que, hasta el día de hoy, sigue siendo tema de conversación en Twitter y otras plataformas.

Ahora, con el debut de Bake Off Famosos, el público parece estar buscando una nueva "villana", y Cande Molfese, por alguna razón, fue la elegida para ocupar ese rol. Aunque aún es muy pronto para determinar si Molfese tendrá un recorrido polémico en el programa, las primeras impresiones del público han bastado para que se generen comparaciones con Samantha.

El tweet que desató el escándalo fue compartido y comentado miles de veces, en su mayoría por usuarios que ya han comenzado a tomar partido sobre esta curiosa comparación. Algunos defienden a Molfese, destacando su simpatía y habilidades en la cocina, mientras que otros insisten en que su actitud podría recordarnos al papel que Samantha jugó en el show.

“Ni ahí, Cande es un amor, no tiene nada que ver con Samantha”, escribió una fan en respuesta al tweet, mientras que otros usuarios bromearon con memes y gifs, asegurando que, de seguir así, "se viene otra Samantha 2.0".

VO